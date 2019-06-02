Познер назвал глупостью внесение его в базу "Миротворца"

Телеведущий угодил в чёрный список после посещения в апреле Крыма во время Ялтинского форума.

Журналист Владимир Познер заявил, что не будет оспаривать своё попадание в чёрный список сайта "Миротворец".

— Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живёт, — передаёт его слова ФАН.

Познер добавил, что это "их проблема" и комментировать глупости он не намерен.

Телеведущий уточнил, что ездил в Крым всего на один день в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

"Миротворец" существует с 2014 года и известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из Донбасса, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан — "изменников родины".

Что касается Познера, то он ранее назвал чепухой идею о "таинственной русской душе".