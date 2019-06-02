Медведева и Вейр дуэтом исполнили песню Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева спела вместе с американским фигуристом Джонни Вейром песню Леди Гаги "Shallow". Спортсмены исполнили хит из фильма "Звезда родилась" за кулисами шоу Fantasy on Ice в Японии.

Эту композицию для своего показательного номера выбрала другая россиянка Елизавета Туктамышева, чем обрадовала коллег. Медведева и Вейр очень эмоционально и надрывно подпевали Гаге. А позже американец написал в "Инстаграме", что в полной мере "оценил музыкальный выбор императрицы Елизаветы Туктамышевой".

Ранее Медведева, которая ради тренировок с канадским тренером Брайаном Орсером на время переехала в Торонто, призналась, что каждый вечер скучает по России.