В Ростовской области автобус въехал в грузовик, много пострадавших

Девять человек, в числе которых три ребёнка, были госпитализированы в ближайшие больницы.

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус "Новочеркасск — Ростов", две фуры и легковой автомобиль. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, в результате массового ДТП пострадали шестнадцать пассажиров автобуса и водитель.

По его словам, шесть человек, включая троих детей, доставлены в Аксайскую ЦРБ, ещё трое в больницы Новочеркасска. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

По данным Лайфа, виновником жуткой аварии мог стать водитель автобуса. Он въехал в грузовик МАН, который пропускал людей на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ДТП погиб годовалый ребёнок, ещё шесть человек пострадали.