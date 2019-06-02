В Ростовской области автобус въехал в грузовик, много пострадавших

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В Ростовской области автобус въехал в грузовик, много пострадавших

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Фото © LIFE.

Девять человек, в числе которых три ребёнка, были госпитализированы в ближайшие больницы.

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус "Новочеркасск — Ростов", две фуры и легковой автомобиль. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, в результате массового ДТП пострадали шестнадцать пассажиров автобуса и водитель.

<p>Фото © LIFE</p>

По его словам, шесть человек, включая троих детей, доставлены в Аксайскую ЦРБ, ещё трое в больницы Новочеркасска. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

<p>Фото © LIFE</p>

По данным Лайфа, виновником жуткой аварии мог стать водитель автобуса. Он въехал в грузовик МАН, который пропускал людей на пешеходном переходе.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ДТП погиб годовалый ребёнок, ещё шесть человек пострадали.

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