На "Бизон трек-шоу" под Ростовом трактор влетел в группу журналистов

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На "Бизон трек-шоу" под Ростовом трактор влетел в группу журналистов

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По счастливой случайности никто не пострадал. Сотрудники СМИ даже помогли участнику соревнований выбраться из западни.

Один из участников чемпионата по гонкам на тракторах "Бизон трек-шоу" в Ростовской области протаранил группу журналистов, которые снимали зрелищный заезд. Александр Лаптев успешно преодолел на железном коне глубокую лужу, но в какой-то момент не справился с управлением и въехал в представителей СМИ.

По предварительным данным, в результате ЧП никто из журналистов не пострадал. Сам трактор увяз в грязи, а операторы помогали его вытягивать.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием автобуса и двух фур в Ростовской области пострадало 17 человек.

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