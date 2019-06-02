На "Бизон трек-шоу" под Ростовом трактор влетел в группу журналистов

По счастливой случайности никто не пострадал. Сотрудники СМИ даже помогли участнику соревнований выбраться из западни.

Один из участников чемпионата по гонкам на тракторах "Бизон трек-шоу" в Ростовской области протаранил группу журналистов, которые снимали зрелищный заезд. Александр Лаптев успешно преодолел на железном коне глубокую лужу, но в какой-то момент не справился с управлением и въехал в представителей СМИ.

По предварительным данным, в результате ЧП никто из журналистов не пострадал. Сам трактор увяз в грязи, а операторы помогали его вытягивать.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием автобуса и двух фур в Ростовской области пострадало 17 человек.