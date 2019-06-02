Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл для работы на новой должности в Минск, сообщил ТАСС пресс-секретарь Посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.
Дмитрий Мезенцев являлся сенатором от Сахалинской области и председателем Комитета Совфеда по экономической политике, с него сняли полномочия парламентария 29 мая.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь. В Минске его кандидатуру одобрили.
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