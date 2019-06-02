Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Читайте также

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

57

Дмитрий Мезенцев. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл для работы на новой должности в Минск, сообщил ТАСС пресс-секретарь Посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

Дмитрий Мезенцев являлся сенатором от Сахалинской области и председателем Комитета Совфеда по экономической политике, с него сняли полномочия парламентария 29 мая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь. В Минске его кандидатуру одобрили.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×