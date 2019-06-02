Леди Гага упала во время выступления

Момент падения успели снять на видео поклонники певицы. Они поделились им в "Инстаграме".

Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе. Это случилось, когда она спускалась на сцену с огромной металлической конструкции высотой в два метра.

Спасли ситуацию мужчины из подтанцовки, которые вовремя подхватили певицу. Поп-дива при этом не переставала петь. Момент падения успели снять на видео поклонники. Они опубликовали видео в "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что фанаты пришли в ужас от первого концерта Spice Girls после воссоединения. Они жаловались на плохое качество звука, из-за которого практически не слышали, какую композицию исполняют певицы.