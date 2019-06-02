Кремль заявил об отсутствии "импульсов из Вашингтона" по встрече Путина и Трампа

Москва не получала из Вашингтона конкретных предложений по поводу организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона, — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20 в японской Осаке. Президент РФ выразил мнение, что встреча "Большой двадцатки" может стать подходящей площадкой для разговора с американским коллегой.