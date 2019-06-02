СМИ: Китай испытал ядерную ракету нового поколения

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH— Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.
В Сети появились многочисленные фото и видео, предположительно, испытаний Народно-освободительной армией Китая межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения. Как сообщает специализирующийся на военной тематике портал новейшая китайская ракета также способна нести ядерный боезаряд.
По предварительным данным, пуск ракеты — предположительно, речь идёт о JL-3 — производился с борта подлодки рано утром 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун.
Отмечается, что твердотопливная МБР третьего поколения JL-3 разрабатывалась для размещения именно на борту подводных лодок.
Ориентировочная дальность полёта таких ракет составляет от двенадцати до четырнадцати тысяч километров. JL-3 способна нести до десяти термоядерных боеголовок индивидуального наведения.
Первое официальное испытание ракеты JL-3 состоялось в конце 2018 года. По планам китайского командования, к 2020 году на вооружение армии КНР будет принята головная атомная подводная лодка, вооружённая ракетами JL-3.
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