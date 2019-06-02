СМИ: Китай испытал ядерную ракету нового поколения

По предварительной информации, межконтинентальная баллистическая ракета предназначена для запуска с подводных лодок.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH — Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.

В Сети появились многочисленные фото и видео, предположительно, испытаний Народно-освободительной армией Китая межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения. Как сообщает специализирующийся на военной тематике портал Defence Blog, новейшая китайская ракета также способна нести ядерный боезаряд.

По предварительным данным, пуск ракеты — предположительно, речь идёт о JL-3 — производился с борта подлодки рано утром 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун.

Отмечается, что твердотопливная МБР третьего поколения JL-3 разрабатывалась для размещения именно на борту подводных лодок.

Ориентировочная дальность полёта таких ракет составляет от двенадцати до четырнадцати тысяч километров. JL-3 способна нести до десяти термоядерных боеголовок индивидуального наведения.

Первое официальное испытание ракеты JL-3 состоялось в конце 2018 года. По планам китайского командования, к 2020 году на вооружение армии КНР будет принята головная атомная подводная лодка, вооружённая ракетами JL-3.

Ранее в США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием России и Китая.