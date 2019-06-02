Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Самыми распространёнными причинами этого традиционно стали шпаргалки и мобильные телефоны.

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).

— За нарушения во время первых экзаменов был удалён 141 участник ЕГЭ. Наиболее распространёнными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удалённых) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удалённых), — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в одном из регионов зафиксировали случай помощи сдающим ЕГЭ со стороны организаторов. Все результаты нарушителей были аннулированы.

Повторно сдать экзамен они смогут только через год. В Рособрнадзоре призвали выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться пронести шпаргалки и смартфоны на ЕГЭ.

Ранее Рособрнадзор призвал родителей не отпускать детей на ЕГЭ при плохом самочувствии.