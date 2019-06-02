Сотни жителей Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

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Сотни жителей Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

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Неравнодушные местные жители меняют выбитые взрывной волной стёкла в школах, детсадах и домах, где живут пожилые люди.

Сотни жителей Дзержинска, что в Нижегородской области, вышли на стихийный субботник, чтобы устранить последствия серии взрывов на заводе "Кристалл". Среди них — сотрудники городской администрации и местных предприятий, а также простые жители.

Участники "генеральной уборки" ездят по всему городу и предлагают свою помощь. Они меняют выбитые взрывной волной стёкла в школах, детсадах и домах, где живут пожилые люди.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. Волной было выбито более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детсадах, 34 ТЦ и магазинах, 32 школах, 20 объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях. По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадало 89 человек.

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