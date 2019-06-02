Греф допустил, что Россия войдёт в топ-5 по развитию искусственного интеллекта

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Греф допустил, что Россия войдёт в топ-5 по развитию искусственного интеллекта

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Герман Греф. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

По его мнению, страна в числе тех государств, которые имеют нужные для этого элементы цифровой инфраструктуры.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия может войти в число стран-лидеров, способных развивать искусственный интеллект. При этом он признал, что у РФ нет шансов стать лучшей в этом направлении.

Лидерство в этом направлении принадлежит Соединённым Штатам, однако Россия может войти в топ-5 стран. У нас есть все возможности для этого, — сказал он в эфире телепрограммы "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По мнению главы Сбербанка, Россия входит в пятёрку стран, которые имеют важные элементы цифровой инфраструктуры. Например, он отметил, что наряду с США, Японией, Южной Кореей и Китаем у РФ есть собственные поисковик и социальные сети.

Ранее Лайф сообщал, что Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта.

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