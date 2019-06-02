В Клину водитель и пассажир внедорожника жестоко избили мужчину посреди улицы

Водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser жестоко избили мужчину прямо на оживлённой дороге в подмосковном Клину. Нападение попало в объектив видеорегистратора автомобиля, который ехал позади.
На снятых кадрах видно, как внедорожник подрезал "Ладу", заблокировал ей путь. Затем оба водителя вышли из машин и между ними завязалась драка. При этом водитель Toyota получил группу поддержки в лице своего приятеля. Вдвоём они набросились на водителя "Лады" и начали его избивать. Когда его повалили на землю и начали пинать, в конфликт вмешались очевидцы. Нападавшие поспешили сесть во внедорожник и уехать, а побитый собирал свои вещи на земле.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве внедорожник протаранил магазин, пострадал девятилетний ребёнок.
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