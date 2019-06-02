Москвичам пообещали "эталонную" погоду на следующей неделе

В первый день рабочей недели в столице и области её сформирует скандинавский антициклон.

В центре погоды "Фобос" прогнозируют высокую температуру и отсутствие осадков в столице на следующей неделе. В понедельник, правда, ожидается переменная облачность и только 20 градусов тепла, сообщает РИА "Новости".

— Следующая неделя пройдёт под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары, — сообщил агентству ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, с каждым днём температура будет повышаться, и на термометрах может появиться отметка в 30 градусов тепла.

Ранее в лаборатории климатологии Института географии РАН рассказали, что жара в столице может стать причиной возникновения смерчей.