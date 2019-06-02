Лишённую детей после удаления груди россиянку признали в Испании мужчиной

Женщина собирается сменить пол и за счёт государственного фонда сделать ещё одну операцию — по удалению матки.

Россиянка Юлия Савиновских, у которой забрали приёмных детей после удаления груди, заявила, что испанские психиатры признали её мужчиной и разрешили сделать операцию по смене пола.

— Мне снова подтвердили, что я мужчина, что я трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия. Сказали, что, в принципе, фаллопластику тоже, но мне не надо, — рассказала она в интервью каналу "Настоящее время".

Сейчас 42-летняя Юлия живёт с тремя детьми в Жироне и называет себя Френсис. Проживание и медицинские услуги семье оплачивает государственный фонд, также они получают 400 евро ежемесячно. За год Савиновских должна выучить испанский язык и пройти курсы парикмахеров, чтобы иметь право работать в этой стране. Обучение также покроет Испания.

Напомним, у жительницы Екатеринбурга отобрали двух приёмных мальчиков после того, как она по собственному желанию удалила молочные железы. Сама она уверяла, что сделала это, так как у неё болела спина. При этом вела блог от лица трансгендера.

Осенью 2018 года она вместе с родными детьми уехала в Испанию, где назвала себя транссексуальным мужчиной и попросила политическое убежище.