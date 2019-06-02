Трамп заявил, что никогда не называл Меган Маркл злобной

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Трамп заявил, что никогда не называл Меган Маркл злобной

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Как сообщало британское издание The Sun, президент США якобы так говорил о ней за прошлые высказывания о нём.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что СМИ приписали ему слова о "злобной" супруге принца Гарри, герцогине Суссекской Меган. В своём твиттер-аккаунте Трамп выразил уверенность, что это заявление распространяют лживые СМИ.

Я никогда не называл Меган Маркл злобной. Это всё сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом! — опубликовал президент сообщение в микроблоге в "Твиттере".

Ранее СМИ анонсировали визит Трампа в Великобританию этим летом.

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