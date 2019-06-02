МИД прокомментировал предстоящие слушания по делу Украины против России

Москва будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям, отметили в ведомстве.

МИД РФ выступил с заявлением в преддверии устных слушаний в Международном суде ООН в Гааге по делу "Украина против Российской Федерации". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва намерена доказать отсутствие юрисдикции этой инстанции по данному процессу.

— Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей, — говорится в пресс-релизе.

Также Москва собирается доказать, что противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций. Так, обвинения Киева о якобы незаконном воссоединении Крыма с Россией не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, ведомство обратило внимание на пренебрежение Украиной процессуальными условиями, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в суд ООН. В частности, Киев не стал решать возникший спор с помощью переговоров или арбитража, а также не обращался в Комитет по ликвидации расовой дискриминации.

Напомним, что Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.