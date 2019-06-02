На Урале мать заявила, что её ребёнка чуть не задушили ленты от рекламы банка

По её словам, малыш попытался пробежать сквозь свисающие бело-зелёные полоски, но запутался и повис в воздухе.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на праздничную конструкцию со свисающими лентами, которую установил Сбербанк в парке Маяковского. По словам Юлии, её трёхлетний сын чуть не погиб, запутавшись в них.

— Ленты некоторые были перевязаны, а когда ребёнок хотел пробежать через них, он в них запутался и повис, выбраться сам не мог, ноги повисли в воздухе. Когда сняли, вся шея была красная от них довольно длительное время, — цитирует её паблик "[ТЕ] Типичный Екатеринбург".

Юлия поспешила сразу к организаторам мероприятия, чтобы рассказать о произошедшем. Однако, по её словам, те просто заявили, что ответственность за ребёнка лежит только на ней, и даже не предложили пройти в медпункт.

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