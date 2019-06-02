В РПЦ опровергли уничтожение останков царских детей

Предполагаемые останки царских детей Алексея и Марии Романовой остаются в Новоспасском монастыре, они не исчезали и не были уничтожены. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Ранее подобную информацию распространяли некоторые СМИ.
— Ряд СМИ распространяет недостоверную информацию относительно останков, находящихся в Новоспасском монастыре, — цитрует агентство Волкова.
В прошлом году экспертиза Следственного комитета России подтвердила подлинность останков семьи Николая II, они были найдены под Екатеринбургом в 1991 и 2007 годах.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени