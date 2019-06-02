Захарова назвала снос памятника Жукову вызовом для новой власти Украины

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Захарова назвала снос памятника Жукову вызовом для новой власти Украины

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Мария Захарова. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Она отметила, что Киеву придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова связала снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове с включением Владимира Познера в список "Миротворца" и назвала это "серьёзным вызовом" для новой власти Украины.

Включение Владимира Познера в список "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", — написала она на своей официальной странице в "Фейсбуке".

Ранее Лайф сообщал, что мэр Харькова пообещал восстановить разрушенный националистами памятник Жукову.

Представители нескольких украинских националистических организаций свалили бюст маршала и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что националисты покрыли себя позором.

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