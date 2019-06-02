Умер режиссёр Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

Он также работал в театрах Душанбе, Ставрополя, Нижнего Новгорода, преподавал актёрское мастерство.

В Уфе после продолжительной болезни скончался заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссёр Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев. 25 мая ему исполнилось 60 лет. О смерти одного из ведущих театральных деятелей Башкирии сообщили Лайфу в Министерстве культуры республики.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рустэма Мидхатовича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — заявили в Минкульте.

Рустэм Галеев главным режиссёром Башкирского государственного театра оперы и балета, а также работал в театрах Душанбе, Ставрополя, Нижнего Новгорода. Кроме того, он делился своими навыками с учениками кафедры сольного пения УГИИ им. З. Исмагилова, где преподавал актёрское мастерство.