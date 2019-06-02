В ОКР опровергли возможное отстранение российских спортсменов от игр в 2020 году

Если нарушения будут выявлены, наказанию будут подвержены отдельные лица из Всероссийской федерации лёгкой атлетики, а не все сотрудники и спортсмены.

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что российские спортсмены будут представлены на летней олимпиаде в Токио в 2020 году. Ранее о возможном отстранении россиян из-за допингового скандала сообщало издание The Sunday Times.

— Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний IAAF (совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ), — рассказал глава ОКР.

Также Поздняков добавил, что Российский олимпийский комитет ориентируется на официальную позицию Международного олимпийского комитета. А руководство МОК заявляло, что Россия примет участие в играх в Токио.

В данный момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций проверяет вероятную помощь российских функционеров прыгуну в высоту Данилу Лысенко в скрытии допинговых нарушений.

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что раздача комментариев по ситуации, до того как совет IAAF вынесет какое-либо решение, будет нарушением антидопинговых правил.