Самолёты ВВС Сингапура подняли по тревоге после сообщения о бомбе в авиалайнере

Истребители сопроводили Airbus 320 до посадки, где уже на земле пассажирский борт проверили сотрудники правоохранительных органов.

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были экстренно подняты в воздух после того, как власти страны получили сообщение, что пассажирский авиалайнер компании Scoot, совершающий полёт из филиппинского города Себу в Сингапур, заминирован. Как сообщил на своей странице в Facebook министр обороны республики Н Эн Хэнь, учитывая угрозу, вооружённые силы были приведены в режим боевой готовности.

— Вооружённые силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьёзную до полного прояснения ситуации, — написал министр.

Истребители сопроводили авиалайнер вплоть до его экстренной посадки. После приземления всех пассажиров эвакуировали, а сотрудники спецслужб приступили к поиску взрывного устройства.

— Никто из находившихся на борту 144 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. После проверки самолёта взрывного устройства на борту обнаружено не было, — говорится в сообщении Н Эн Хэня.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и источник сообщения о минировании авиалайнера.

Как сообщал Лайф, в конце мая сотрудники парижского аэропорта получили письмо о том, что на одном из прибывающих из России авиалайнеров якобы может быть взрывное устройство. В целях безопасности сотрудники аэропорта досмотрели все прибывающие из Москвы борты. Ни на одном авиалайнере французские службы ничего не нашли.