В Госдуме прокомментировали слухи о возможном отстранении России от ОИ-2020

Светлана Журова связала новый скандал с недавним восстановлением РУСАДА в правах.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала сообщения британских СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 якобы находится под угрозой. По её мнению, Запад пытается разыграть новый скандал, используя историю одного легкоатлета, с единственной целью — устранить спортивных конкурентов.

— Я понимаю, почему это началось. Единственный вид спорта, который у нас в Токио будет представлен не в полном составе, — лёгкая атлетика. На Западе понимают, если восстановили в правах РУСАДА, то надо снова разыграть скандал на лёгкой атлетике, чтобы потом отстранить всю сборную, — сказала Журова в эфире НСН.

Она напомнила, что МОК всегда в подобных ситуациях придерживается определённой позиции, что проблемы в конкретной федерации не надо переносить на остальные виды спорта, на всю страну. Депутат также считает, что недопуск всей сборной до Олимпиады был бы несправедливым.

Ранее сообщалось, что российская сборная может быть отстранена от ОИ-2020 из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил.