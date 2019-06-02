В РПЦ пожаловались на проблему алкоголизма среди верующих

Отмечается, что позиция церкви насчёт этой проблемы сильно отстаёт от общественной.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь недостаточно серьёзно относится к "алкогольной проблеме" среди верующих.

Священник отметил, что позиция РПЦ на этот счёт сильно отстаёт от общественной. А это, на его взгляд, является серьёзнейшей проблемой.

— Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку — все враньё. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького, — заявил он во время молодёжного фестиваля "Православие и спорт".

Легойда напомнил, что многие новомученики являлись сторонниками трезвости, что актуально для РПЦ и на сегодняшний день.

Ранее Лайф сообщал, что число больных алкоголизмом в Москве снизилось вдвое.