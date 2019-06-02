Максакова назвала новое имя заказчика убийства Вороненкова

Артистка попросила СКР проверить кадры, на которых Денис Панаитов якобы признаётся в совершённом преступлении.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина ознакомиться с материалами, которые якобы доказывают причастность к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова его друга Дениса Панаитова.

— Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать всё сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершённом преступлении, — сказала певица в эфире программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ.

Вдова Вороненкова попросила Бастрыкина взять дело об убийстве её супруга под свой личный контроль и наказать виновника расправы согласно российскому законодательству.

Максакова также предоставила видео скрытой съёмки её встречи с Панаитовым. Стороны обсуждают судьбу дорогостоящих апартаментов экс-следователя в Киеве и элитной квартиры Вороненкова в "Москве-Сити". По словам оперной дивы, после переезда Вороненкова с женой на Украину Панаитов предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь. Сделка состоялась за день до смерти бывшего депутата Госдумы.

Певица также утверждает, что Панаитов "подсунул" старшей дочери Вороненкова от первого брака Екатерине расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей, после чего девушка исчезла. Максакова заявила, что обеспокоена судьбой падчерицы.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Максакова долгое время обвиняла своего бывшего мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний. В мае прошлого года следствие сообщило о завершении расследования. Подозреваемыми по делу проходят шесть человек — организатор и пятеро соучастников.