Волочкова показала номер, на который не захотел тратить деньги мэр Анапы

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Волочкова показала номер, на который не захотел тратить деньги мэр Анапы

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Балерина рассказала, что будет крутиться в клетке на высоте около двадцати метров.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя на странице в Instagram видео репетиции номера, за исполнение которого отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Мы репетируем по шесть часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях, — подписала видео Волочкова.

Как ранее сообщал Лайф, мэр отменил электронные торги, где должна была пройти закупка услуги — "Шоу Анастасии Волочковой". На сайте администрации города появилось сообщение "Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее".

Сама артистка заявила, что выступит бесплатно, ведь её ждут поклонники из Анапы.

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