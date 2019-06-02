Волочкова показала номер, на который не захотел тратить деньги мэр Анапы

Балерина рассказала, что будет крутиться в клетке на высоте около двадцати метров.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя на странице в Instagram видео репетиции номера, за исполнение которого отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

— Мы репетируем по шесть часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях, — подписала видео Волочкова.

Как ранее сообщал Лайф, мэр отменил электронные торги, где должна была пройти закупка услуги — "Шоу Анастасии Волочковой". На сайте администрации города появилось сообщение "Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее".

Сама артистка заявила, что выступит бесплатно, ведь её ждут поклонники из Анапы.