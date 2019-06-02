СМИ узнали, почему Ассанжу не предъявят обвинения в утечке секретных данных ЦРУ

Разведывательное управление опасается, что судебные разбирательства грозят распространением ещё большего количества документов.

Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в публикации сверхсекретных материалов ЦРУ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомлённых американских чиновников.

Собеседники газеты утверждают, что решение было принято из опасений, что судебные разбирательства грозят распространением ещё большего количества засекреченных файлов. Также спецслужба ни разу не подтверждала подлинность слитых в Сеть документов.

— Для доказательств в суде придётся признать [их] подлинность, — объяснила изданию экс-помощник генпрокурора по нацбезопасности Минюста США Мэри Маккорд.

Минюст США ранее предъявил 17 новых обвинений основателю WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации". Максимальный общий срок заключения журналиста может составить 175 лет.