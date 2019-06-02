Инстаграм-аккаунт "героини" Лиги чемпионов с 2,5 млн подписчиков заблокировали

Девушка прокомментировала ситуацию на своей странице в "Твиттере". По её словам, страницу взломали.

Аккаунт в "Инстаграме" американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, оказался заблокирован.

После её выходки на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" численность её подписчиков с 300 тысяч пользователей за день выросла до 2,5 миллиона, но затем аккаунт оказался недоступен.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019

"Героиня" Лиги Чемпионов прокомментировала ситуацию на своей странице в "Твиттере". По словам Волански, её взломали.

— Когда вы увеличите число подписчиков до 2,5 миллиона за ночь, а затем ваш аккаунт взломан, — написала девушка, добавив видео из спортзала.

Напомним, Кинси Волански выбежала на семнадцатой минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике. Девушка оказалась возлюбленной российского блогера. Позже мужчина заявил в соцсетях, что мечтает скорее жениться на ней.