Инстаграм-аккаунт "героини" Лиги чемпионов с 2,5 млн подписчиков заблокировали

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Инстаграм-аккаунт "героини" Лиги чемпионов с 2,5 млн подписчиков заблокировали

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Фото © Instagram/kinsey_sue

Девушка прокомментировала ситуацию на своей странице в "Твиттере". По её словам, страницу взломали.

Аккаунт в "Инстаграме" американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, оказался заблокирован.

После её выходки на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" численность её подписчиков с 300 тысяч пользователей за день выросла до 2,5 миллиона, но затем аккаунт оказался недоступен.

"Героиня" Лиги Чемпионов прокомментировала ситуацию на своей странице в "Твиттере". По словам Волански, её взломали.

Когда вы увеличите число подписчиков до 2,5 миллиона за ночь, а затем ваш аккаунт взломан, — написала девушка, добавив видео из спортзала.

Напомним, Кинси Волански выбежала на семнадцатой минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике. Девушка оказалась возлюбленной российского блогера. Позже мужчина заявил в соцсетях, что мечтает скорее жениться на ней.

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