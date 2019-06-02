В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак

Крупный пожар произошёл на рынке Чатучак в Бангкоке, пользующемся популярностью у иностранных туристов, которые ищут сувениры, редкие книги, а также тропических животных и рыб. По данным телеканала Thai PBS, огонь охватил площадь десяти торговых рядов.
ไฟไหม้ตลาดจตุจักรตอนนี้ครับ ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับ #ไฟไหม้จตุจักร pic.twitter.com/GZmtnOpgWP— Chris Potranandana (@ChrisPotra) 2 июня 2019 г.
Возгорание произошло уже после ухода большинства посетителей. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали остававшихся на торговой площадке покупателей и продавцов. О пострадавших не сообщается.
Пожарным удалось остановить распространение огня, однако над рынком всё ещё поднимается чёрный дым.
มาเดินJJ🔥ไฟไหม้ที่แถวหอนาฬิกา ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้— เคียวKyōสวัสดี (@kyobangkoku) 2 июня 2019 г.
😭 #จตุจักร #ตลาดจตุจักร #JJ #จตุจักรไฟไหม้ pic.twitter.com/Za4HrJHhwP
Ранее сообщалось, что четыре ребёнка погибли в результате пожара в многоэтажке на Урале. Лайф узнал подробности трагедии.
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