В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак

О пострадавших не сообщается — большинство посетителей к тому времени уже ушли с рядов.

Крупный пожар произошёл на рынке Чатучак в Бангкоке, пользующемся популярностью у иностранных туристов, которые ищут сувениры, редкие книги, а также тропических животных и рыб. По данным телеканала Thai PBS, огонь охватил площадь десяти торговых рядов.

Возгорание произошло уже после ухода большинства посетителей. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали остававшихся на торговой площадке покупателей и продавцов. О пострадавших не сообщается.

Пожарным удалось остановить распространение огня, однако над рынком всё ещё поднимается чёрный дым.

Ранее сообщалось, что четыре ребёнка погибли в результате пожара в многоэтажке на Урале. Лайф узнал подробности трагедии.