Пасхальный пир заключённых стал поводом для увольнения руководства колонии

Санкции ожидаются и в отношении регионального начальства ФСИН, которое допустило такую ситуацию.

Руководитель и заместители исправительной колонии № 2 в городе Ливны Орловской области будут уволены. Также кадровое решение будет принято в отношении областного руководителя УФСИН. Об этом заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко радиостанции "Говорит Москва".

— Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет, вне всякого сомнения, — заявил Максименко.

Стопроцентным нарушением, даже до того как будет проведено расследование, замруководителя ФСИН назвал наличие техники у заключённых, на которую было снято видео, а также само мероприятие, которое происходит без контроля со стороны сотрудников учреждения.

— То есть сами по себе заключённые собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо, — добавил Максименко.

Как ранее сообщал Лайф, видео из колонии опубликовало местное издание "Орловские новости". Празднование Пасхи заключёнными за импровизированными столами во внутреннем дворе стало причиной прокурорской проверки.