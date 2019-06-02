Под Киевом пьяные полицейские выстрелили в голову пятилетнему мальчику

Сотрудники МВД были в таком состоянии, что даже не помнят, кто именно ранил малыша.

В Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские выстрелили в голову пятилетнему мальчику, который гулял неподалёку от своего дома. Жизнь ребёнка находится на волоске, из местной больницы его экстренно перевезли в реанимацию медучреждения в Киеве.

— Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались, — рассказала бабушка мальчика телеканалу "Громадское".

Александра Тлявова не находит оправдания для полицейских, которые напились и сотворили такое. Она убеждена, что злоумышленники должны сидеть, нельзя допустить, чтобы их выпустили под залог.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина чуть не задушил ребёнка в супермаркете.