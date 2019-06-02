Красноярец заявил, что врач не стал удалять его сыну опухоль из-за выходных

Врач из Красноярска отказался вырезать опухоль шестилетнему Владу Белякову, потому что на носу были майские праздники. Об этом заявил отец мальчика. Он снял на видео фрагмент общения с медиком.
— Когда я начал конфликтовать с хирургом, почему ему выходные дороже ребёнка, он мне ответил: "Ты у меня в ногах не валялся и не умолял сделать операцию", — заявил Лайфу отец Влада.
По его словам, в итоге сантиметровое злокачественное образование разрослось настолько, что ребёнок стал неоперабелен. От операции отказывались все хирурги, за помощью к которым обращались родители мальчика.
Сейчас Влад вынужден снова проходить болезненный курс химиотерапии, чтобы размер опухоли уменьшился.
Ранее Лайф рассказывал о челябинце с инсультом, которого парализовало из-за бездействия врачей.
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