Красноярец заявил, что врач не стал удалять его сыну опухоль из-за выходных

По словам мужчины, в итоге злокачественное образование разрослось настолько, что мальчик стал неоперабелен.

Врач из Красноярска отказался вырезать опухоль шестилетнему Владу Белякову, потому что на носу были майские праздники. Об этом заявил отец мальчика. Он снял на видео фрагмент общения с медиком.

— Когда я начал конфликтовать с хирургом, почему ему выходные дороже ребёнка, он мне ответил: "Ты у меня в ногах не валялся и не умолял сделать операцию", — заявил Лайфу отец Влада.

По его словам, в итоге сантиметровое злокачественное образование разрослось настолько, что ребёнок стал неоперабелен. От операции отказывались все хирурги, за помощью к которым обращались родители мальчика.

Сейчас Влад вынужден снова проходить болезненный курс химиотерапии, чтобы размер опухоли уменьшился.

Ранее Лайф рассказывал о челябинце с инсультом, которого парализовало из-за бездействия врачей.