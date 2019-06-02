В Австралии стая собак динго украла годовалого ребёнка из палатки

Ожидание спасателей и мысли, что малыш не выживет, стали самым страшным воспоминанием для родителей.

Отдых австралийской семьи на острове Фрейзер превратился в кошмар, когда ночью к ним в палатку пробрались собаки динго и, схватив зубами за голову, вытащили 14 месячного сына. Об этом сообщает 9 канал Австралии.

Крик маленького Хантера Аллистера разбудил родителей и за ребёнком кинулся отец семейства Люк.

— Он смотрел на меня, пока пёс тащил его! — заявил отец ребёнка. Заметив преследование, животное отпустило ребёнка, а поднявший его отец почувствовал много крови на затылке Хантера.

— Они, как я чувствовал, пытались атаковать скрытно и пытались утащить у меня Хантера. Было очень темно, а они кружили вокруг меня, а потом я понял, что собаки обошли меня со всех сторон. Я думаю, их было не менее четырех, — продолжил рассказ Люк Аллистер.

У разбитого лагеря и автофургона в истерике находились мать мальчика и его бабушка. Семья срочно начала звонить в скорую помощь. Из-за далекого расстояния ребёнка пришлось госпитализировать санитарной авиацией. Он получил множественные раны на шее и черепе и был доставлен в город Херви-Бей, а затем переведен в детскую больницу в Брисбене. Сейчас ребёнок идёт на поправку.

Несколько дней назад Лайф сообщал, как в Подмосковье собака напала на двухлетнего малыша и утащила его в канализацию.