Президент Казахстана рассказал о первой встрече с Путиным

Политик признался, что будущий коллега тогда произвёл на него большое впечатление своей тихой фундаментальностью.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что познакомился с Владимиром Путиным в 1999 году в Киеве во время инаугурации украинского лидера Леонида Кучмы. Он напомнил, что тогда Путин был премьер-министром РФ.

— Мы буквально коротко, "на ногах", переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвёл большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью, а затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента РФ, — отметил Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия".

По словам лидера Казахстана, с тех пор контакты не прерывались, они с Путиным "как-то визуально всегда друг друга узнавали". Токаев также выразил надежду на дальнейшее общение с российским руководством, а прежде всего с Владимиром Путиным.

Токаев выразил надежду, что у него будет возможность общаться с руководством РФ. "Прежде всего, конечно же, с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, к которому я отношусь с искренним уважением", — сказал президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США.