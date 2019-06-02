В Литве обнародовали окончательные итоги выборов президента

Главная избирательная комиссия Литвы сегодня подтвердила окончательные результаты президентских выборов в стране. Главой государства объявлен Гитанас Науседа, занимавшийся ранее преподавательской и банковской деятельностью. Об этом сообщает Delfi.
Церемония вручения президентского удостоверения должна состояться 7 июня.
Президентские выборы в республики прошли в два тура. Ранее премьер Литвы Саулюс Сквернялис признал поражение на выборах президента и объявил об отставке, однако пока ещё остался на своём посту. Второй тур прошёл 26 мая, на нём экономиста Гитанаса Науседу поддержали 65,68% избирателей, его противника консерватора Ингриду Шимоните — 33,04%.
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