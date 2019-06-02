США известили Россию о поддержке удара Израиля по Сирии

В июне в Иерусалиме пройдёт встреча, посвящённая урегулированию ситуации в арабской республике.

США известили Россию, что поддерживают авиаудары Израиля на территории Сирии, пока иранские военные и подконтрольные Тегерану силы находятся в стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники в американской администрации.

Отмечается, что соответствующее уведомление несколько раз было отправлено в Москву за последние месяцы. Администрация США также поставила Россию в известность, что вывод иранских ВС и контролируемых им сил с территории Сирии является не только требованием Израиля, но и американской стороны.

Как сообщает портал, в июне помощник президента США Джон Болтон, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат собираются обсудить вопросы безопасности на встрече в Иерусалиме.

Основное внимание на встрече будет уделено Сирии и Ирану. По данным источника в Правительстве Израиля, была проведена тщательная подготовка к переговорам для тесного сотрудничества США и России в области политического регулирования сирийской ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что урегулирование региональных конфликтов без вмешательства РФ и США вряд ли будет эффективным.