Кустурица снимет фильм о Чингисхане по книге Айтматова

Согласно задумке режиссёра съёмки одной из сцен киноленты пройдут в Сибири или на Кавказе.

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица на международном кинофестивале "Герой и время" в Железноводске рассказал журналистам, что намерен снять фильм о Чингисхане. Ленту снимут по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белое облако Чингисхана".

— У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Кустурица отметил, что съёмки пройдут и на территории России. Одну из сцен он планирует снять в Сибири или на Кавказе. В ней Чингисхан приходит к реке, ему надо ждать, пока она замёрзнет, чтобы её перейти. Режиссёр заверил, что фильм будет готов к следующему году.

Ранее Лайф сообщал, что режиссёр Кирилл Серебренников также планирует начать съёмки нового фильма.