Военные ведомства Украины собрались на совещание из-за ролика на YouTube

В возмутившем чиновников видео описывается фантазия об объединении Румынии и Молдавии в 2022 году.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созвал совещание с руководством Министерства иностранных дел, Генерального штаба, Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также СБУ, чтобы обсудить видео об аннексии Румынией запада Украины. Об этом чиновник написал в своём фейсбуке.

По словам Матиоса, главы всех созванных на совещание ведомств получат поручения в рамках уголовного производства. Также он пообещал внести в единый реестр досудебных расследований информацию о подготовке "совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность государства" неустановленными лицами.

— Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться! — написал Матиос. Он добавил, что, если украинцы не станут защищать свою страну, даже "травоядные" станут "хищниками". К слову, что сам Матиос — из Черновицкой области, аннексия которой описывается в ролике.

Возмутившее украинского прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая. Сейчас его посмотрело более 26 тысяч человек. Видео сопровождается подписью "Военная история из альтернативной реальности" и указанием на то, что ролик является "прологом" к книге, которую пишет пользователь, загрузивший его.

В видео описывается фантазия об объединении Румынии и Молдавии, произошедшем в 2022 году, после чего румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Кроме того, в видео описывается активизация деятельности ополченцев ДНР и ЛНР и вступление в конфликт России.

История заканчивается присоединением к Румынии территорий, утраченных ранее, признанием Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик и переходом Одессы под контроль РФ. При этом, как подчёркивает автор, эти события не повлияли на членство Румынии в НАТО.