Отец сбежавшей с 23 млн кассира банка заявлял в полицию о пропаже семьи

Его дочь вместе с мужем и двумя детьми ушли из дома 27 мая и после этого не выходили на связь.

Отец кассира банка Луизы Хайруллиной, сбежавшей после кражи со своей семьёй, обратился в полицию на следующий день после исчезновения дочери. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отец Хайруллиной написал заявление в полицию о пропаже всей семьи — дочери, её мужа и двух детей. Они все ушли утром 27 мая из дома и после этого не выходили на связь.

Как ранее сообщал Лайф, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллиной и её семьи не нашли по месту проживания. По данным СМИ, дети кассира знали о планах матери. Сейчас женщину разыскивает полиция, ей грозит до десяти лет лишения свободы.