В центре Барселоны задержан вооружённый мужчина

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов.

Неизвестный мужчина с пневматическим оружием был задержан сегодня днём в центре Барселоны. Об этом информирует El Periodico.

По данным газеты, туристы сообщили каталонским полицейским о подозрительном человеке на улице Рамбла. Правоохранители начали его поиск. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемым оказался филиппинец. Ожидается, что он будет направлен на психологическое обследование.