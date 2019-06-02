В центре Барселоны задержан вооружённый мужчина

Неизвестный мужчина с пневматическим оружием был задержан сегодня днём в центре Барселоны. Об этом информирует El Periodico.
По данным газеты, туристы сообщили каталонским полицейским о подозрительном человеке на улице Рамбла. Правоохранители начали его поиск. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов.
Подозреваемым оказался филиппинец. Ожидается, что он будет направлен на психологическое обследование.
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