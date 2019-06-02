В массовой драке на севере Москвы погиб боец спецназа ГРУ

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В массовой драке на севере Москвы погиб боец спецназа ГРУ

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Мужчина увидел, как около паба толпа из десяти человек избивала двоих молодых людей, и решил вступиться.

Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин погиб в массовой драке на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Вчера поздно вечером Белянкин шёл с девушкой по деревне Путилково, расположенной рядом с МКАД. Парень увидел, как около паба толпа из десяти человек избивала двоих. Никита решил заступиться за молодых людей, которых уже повалили на землю и забивали ногами. Но тогда его самого сбили с ног и убили ударом ножа.

<p>Фото © <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank"><ins>телеграм-канал</ins></a> Life Shot</p>

<p>Фото © <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank"><ins>телеграм-канал</ins></a> Life Shot</p>

По данным телеграм-канала, очевидцы слышали несколько выстрелов. Подробности трагедии выясняются.

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