В массовой драке на севере Москвы погиб боец спецназа ГРУ

Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин погиб в массовой драке на севере Москвы. Об этом сообщает Life Shot.
Вчера поздно вечером Белянкин шёл с девушкой по деревне Путилково, расположенной рядом с МКАД. Парень увидел, как около паба толпа из десяти человек избивала двоих. Никита решил заступиться за молодых людей, которых уже повалили на землю и забивали ногами. Но тогда его самого сбили с ног и убили ударом ножа.
По данным телеграм-канала, очевидцы слышали несколько выстрелов. Подробности трагедии выясняются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени