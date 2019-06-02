Лидер французской партии "Республиканцы" подал в отставку после выборов в ЕП

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Лидер французской партии "Республиканцы" подал в отставку после выборов в ЕП

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Лоран Вокье. Фото © Flickr / UMP Photos

Он заявил, что должен взять на себя ответственность и покинуть пост после неудачи.

Лидер французской партии "Республиканцы" Лоран Вокье подал в отставку после неудачи на выборах в Европарламент. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала TF1.

— Победы носят коллективный характер, провалы — одиночный. Я должен взять на себя ответственность. Я ухожу в отставку с поста председателя партии, — заявил Вокье.

По его словам, выборы в Европарламент оказались провальными.

— Это непросто, но это нужно признать со смирением, — отметил он.

Вокье заверил, что верит в будущее партии, однако кандидат на пост нового председателя пока не определён.

Как отметила лидер крайне правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, решение Вокье оказалось предсказуемым.

Мы протягиваем руку всем функционерам и избирателям "республиканцев", приверженным защите нашей самобытности, прекращению налогового бремени и восстановлению французского величия. Альтернатива Макрону возможна, — заявила она в "Твиттере".

Партия "Республиканцы" оказалась на четвёртом месте в выборах в Европарламент, набрав всего лишь 8,48% голосов. Однако, согласно социологическим опросам, за несколько дней до выборов партия была на третьем месте. Свои голоса за "республиканцев" планировали отдать 13–13,5% граждан.

По результатам выборов во Франции на первом месте оказалась партия "Национальное объединение", получив 23,31% голосов. Второе место заняла "Республика на марше" — 22,41% голосов. Тройку лидеров замкнула леворадикальная "Европа-Экология-"Зелёные" с 13,47%.

В Австрии на первом месте оказалась консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

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