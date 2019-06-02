Лидер французской партии "Республиканцы" подал в отставку после выборов в ЕП

Он заявил, что должен взять на себя ответственность и покинуть пост после неудачи.

Лидер французской партии "Республиканцы" Лоран Вокье подал в отставку после неудачи на выборах в Европарламент. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала TF1.

— Победы носят коллективный характер, провалы — одиночный. Я должен взять на себя ответственность. Я ухожу в отставку с поста председателя партии, — заявил Вокье.

По его словам, выборы в Европарламент оказались провальными.

— Это непросто, но это нужно признать со смирением, — отметил он.

Вокье заверил, что верит в будущее партии, однако кандидат на пост нового председателя пока не определён.

Как отметила лидер крайне правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, решение Вокье оказалось предсказуемым.

— Мы протягиваем руку всем функционерам и избирателям "республиканцев", приверженным защите нашей самобытности, прекращению налогового бремени и восстановлению французского величия. Альтернатива Макрону возможна, — заявила она в "Твиттере".

Партия "Республиканцы" оказалась на четвёртом месте в выборах в Европарламент, набрав всего лишь 8,48% голосов. Однако, согласно социологическим опросам, за несколько дней до выборов партия была на третьем месте. Свои голоса за "республиканцев" планировали отдать 13–13,5% граждан.

По результатам выборов во Франции на первом месте оказалась партия "Национальное объединение", получив 23,31% голосов. Второе место заняла "Республика на марше" — 22,41% голосов. Тройку лидеров замкнула леворадикальная "Европа-Экология-"Зелёные" с 13,47%.

В Австрии на первом месте оказалась консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца.