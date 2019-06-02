В США сообщили, что некоторые части Boeing 737 МАХ были изготовлены с ошибками

Речь идёт о направляющих планках предкрылков, изготовленных в количестве около 150 штук.

Некоторые части пассажирского лайнера Boeing 737 MAX производились неправильно, что потребует их замены в самолётах этого класса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Как отмечается, некоторые самолёты данного типа могли быть оснащены деталями, изготовленными "без соответствия всем требованиям". Управление подчеркнуло, что оснащение лайнеров этими деталями "не может стать причиной потери самолёта, но неисправная деталь может привести к повреждению лайнера при полёте".

В этом случае, указало управление, речь идёт о направляющих планках предкрылков, изготовленных в количестве около 150 штук.

Напомним, в марте этого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" со 157 пассажирами на борту потерпел крушение. В ноябре прошлого года такой же борт рухнул в Индонезии, погибло 189 человек.

После этого около 20 государств закрыли воздушное пространство для пролёта самолётов данной модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В ходе расследований причин инцидентов были зафиксированы возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением недочётов и обновляет программу обучения пилотов.