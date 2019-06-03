В Лондоне более 250 тыс. человек будут участвовать в акции против визита Трампа

Участники акции планируют поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру, изображающую американского лидера в виде ребёнка.

В Лондоне около 250 тыс. человек собираются принять участие в акциях протеста против визита президента США Дональда Трампа, который начнётся в понедельник, 3 июня.

По информации газеты The Sunday Times, демонстрации уже привели к тому, что американскому лидеру пришлось пересмотреть программу визита.

Как сообщает издание, у Трампа не получится прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золочёном открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II.

Обычно это является частью программы государственных визитов первых лиц в Великобританию, однако в случае с президентом США от этого пришлось отказаться, потому что попытка обеспечить Трампу безопасность была бы "настоящим кошмаром".

Ожидается, что Трамп будет передвигаться по Лондону исключительно на заказном лимузине или президентском вертолёте, а Елизавета II будет встречать американского гостя сразу в Букингемском дворце, а не на Манежной площади перед зданием Адмиралтейства.

Самая большая демонстрация запланирована на вторник, 4 июня, когда Трамп встретится с главой британского правительства Терезой Мэй. Участники акции утром соберутся на Трафальгарской площади, а затем пройдут по правительственной улице Уайтхолл мимо резиденции премьер-министра и продолжат на Парламентской площади.

В ходе акции планируется поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру "Трамп-бэйби", изображающую американского президента в виде озлобленного ребёнка.

Ранее Лайф писал, что супруга принца Гарри Меган Маркл не будет принимать участия в программе государственного визита Дональда Трампа.