Убитый в драке в Москве спецназовец участвовал в освобождении Алеппо от ИГИЛ

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Убитый в драке в Москве спецназовец участвовал в освобождении Алеппо от ИГИЛ

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По словам друзей 35-летнего мужчины, он "не мог пройти мимо несправедливости и остаться в стороне, если обижают слабого".

<p>Фото © <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank"><ins>телеграм-канал</ins></a> Life Shot</p>

Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин, который погиб в массовой драке на севере Москвы накануне, принимал участие в освобождении сирийского города Алеппо от ИГИЛ*. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным телеграм-канала, погибший часто бывал в командировках в Сирии. По словам друзей 35-летнего Никиты, он "не мог пройти мимо несправедливости и остаться в стороне, если обижают слабого".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что массовая драка в Москве закончилась гибелью сотрудника ГРУ Никиты Белянкина, вступившегося за избиваемых.

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

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