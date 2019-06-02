Убитый в драке в Москве спецназовец участвовал в освобождении Алеппо от ИГИЛ

По словам друзей 35-летнего мужчины, он "не мог пройти мимо несправедливости и остаться в стороне, если обижают слабого".

Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин, который погиб в массовой драке на севере Москвы накануне, принимал участие в освобождении сирийского города Алеппо от ИГИЛ*. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По данным телеграм-канала, погибший часто бывал в командировках в Сирии. По словам друзей 35-летнего Никиты, он "не мог пройти мимо несправедливости и остаться в стороне, если обижают слабого".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что массовая драка в Москве закончилась гибелью сотрудника ГРУ Никиты Белянкина, вступившегося за избиваемых.

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.