Новым мэром Афин стал кандидат от оппозиции

Новым мэром Афин, столицы Греции, стал кандидат от оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Костас Бакояннис. По данным Министерства внутренних дел страны, он набрал почти вдвое больше голосов, чем его конкурент.

Так, после подсчёта 97,8% поданных бюллетеней выяснилось, что отдали свои голоса за Бакоянниса 65,3% проголосовавших, тогда как его противника на выборах, Насоса (Атанасиоса) Илиопулоса, кандидата от правящей партии СИРИЗА поддержали только 34,7% избирателей.

Победа Бакоянниса названа греческими СМИ как продолжение одной из самых "выдающихся династий", дело в том что он сам ранее уже занимал пост мэра города Карпениси, а с 2014 года был губернатором Центральной Греции.

Но до этого страна уже знала других его известных родственников: мать, экс-главу МИД Дору Бакоянни, а также дедушку — экс-премьер-министра Константиноса Мицотакиса. Причём его мама также была мэром Афин, став первой женщиной на этом посту в 2002 году.

Родным же братом Доры Бакоянни является нынешний руководитель главной оппозиционной партии Греции "Новая демократия", ныне лидирующей на выборах в Греции в Европейский парламент и рассчитывающей победить также на национальных выборах.