Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко

Бывший лидер Грузии также описал скандал, который устроил экс-президент Украины во время их встречи на Мальте.

Бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что последний раз виделся с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на конгрессе в Хельсинки, Финляндия. Его слова приводит ТСН.

— Я виделся с Порошенко, когда был на конгрессе в Хельсинки. Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел, — рассказал Саакашвили.

По его словам, охранник и Порошенко думали, что их "покусают, ударят и обольют нецензурными выражениями".

— А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо. И все, — отметил бывший лидер Грузии.

Также Саакашвили рассказал о встрече с Порошенко на Мальте. По его словам, их посадили рядом, и бывший лидер Украины устроил скандал своему протоколу. Однако затем он вернулся на прежнее место.

— Хорошо, давай увидимся вечером у меня в номере, — приводит слова Порошенко Саакашвили после скандала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которое в своё время забрал бывший лидер страны Пётр Порошенко. Саакашвили назвал возвращения "смелым шагом достойного президента".