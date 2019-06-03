Российские волейболисты в упорном матче одолели сербов в Лиге наций

Сборная России по волейболу в сложнейшем матче смогла вырвать победу у команды Сербии в рамках турнира Лига наций. Игра завершилась 3-2 в пользу россиян.

В начале матча сербская команда была сильнее, сет завершился 25:20 в пользу сборной Сербии. В двух последующих сетах упорнее были российские волейболисты, одержав верх со счётом 26:24 и 25:23 соответственно.

В четвёртом игровом отрезке сербские волейболисты сравняли счёт в матче, завершив сет 25:22. Тай-брейк начался с небольшого провала российской команды 2:6, однако им удалось сломить ход событий и довести отрыв до пяти очков — 15:10 в пользу сборной России.

В настоящее время российская команда одержала две победы в трёх матчах, уступив французам 1-3, а затем с таким же счётом одолев японцев (3-1), и занимает шестое место в турнирной таблице с пятью набранными очками. Следующая встреча против сборной Португалии состоится 7 июня.