Лидер "Океана Эльзы" рассказал, как покончить с войной на Украине

Святослав Вакарчук полагает, что для воссоединения с неподконтрольными территориями Киев должен подать пример "настоящей свободной жизни".

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире канала "Украина" назвал два фактора, которые помогут быстрее окончить войну на Украине.

Фактор номер один. Нам надо <...> создать сказку. Надо создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищённым, имеет благосостояние и безопасность Святослав Вакарчук

По его словам, пример внутри самой Украины станет толчком для жителей территорий, неподконтрольных Киеву, быстрее "объединиться вместе с нами".

Второе. Нельзя забывать, что люди, живущие по ту сторону границы, — тоже наши люди. Нам надо протянуть руку помощи, нам надо не воспринимать их как людей второго сорта, нам надо показать каждому из них: мы ждём их — и однажды будем вместе Святослав Вакарчук

Кроме того, Вакарчук призвал политиков Незалежной обещать "сделать всё для того, чтобы война завершилась как можно скорее и на благоприятных для Украины условиях".