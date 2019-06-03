Трамп: Американские компании покинут Мексику, если миграция в США не прекратится

Компании США будут вынуждены покинуть Мексику и вернуться на американскую территорию, если власти не остановят незаконную миграцию в США, заявил американский лидер Дональд Трамп в "Твиттере".
— Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о [миграционном кризисе на американо-мексиканской] границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров, — пишет Трамп.
Как рассказал президент, проблема мексиканской стороны заключается в "разговорах" на протяжении 25 лет, однако США хотят действий. По мнению Трампа, необходим лишь один день для урегулирования миграционного кризиса на границе двух стран.
— В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США, — заключил Трамп.
Ранее Трамп рассказал о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами. Он объяснил своё решение тем, что это позволит прекратить не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканского государства.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не ответственна за "поток мигрантов из Центральной Америки и других стран" и рост употребления наркотиков в США.
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